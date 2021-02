Českobudějovičtí kriminalisté šetřili od pondělního rána vloupání do jednoho z domů na Včelné. Zloděj tam minulou neděli během večera odcizil uschovaných několik milionů korun.

Policie na Českobudějovicku zadržela zloděje i s odcizenými miliony. | Foto: Policie ČR

Případ měl však podle policejní mluvčí Lenky Krausové velmi rychlý spád a odcizené peníze se majiteli vrátily do několika hodin od oznámení případu kriminalistům. "Velkou roli v případu sehrálo i podezření na pachatele, které měl poškozený. Jenže podezření se musí prokázat, a to už je práce pro kriminalisty, která ve většině případů není vůbec jednoduchá. Tentokrát se pachatel a poškozený z dávné minulosti znali, dokonce bylo možné, že podezřelý patřil do okruhu lidí, kteří věděli, kam si okradený muž své životní úspory schovává. Kriminalisté se tak pustili do pátrání po pachateli či pachatelích a prověřování všech možných verzí a okolností vloupání do domu," uvedla Lenka Krausová.