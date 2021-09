Policisté žádají každého, kdo by mohl k objasnění krádeže poskytnout jakoukoliv informaci, a to zejména k výskytu podezřelých osob s odpovídající technikou v dané lokalitě, aby své poznatky předal sezimovoústeckým policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor či na telefonní lince 974 238 730.

Policisté sezimovoústeckého obvodního oddělení prověřují případ krádeže dřeva. K tomu mělo dojít v době od pondělní sedmé hodiny ranní do dvanácté hodiny polední následujícího úterý, a to v lesním porostu východně od obce Pořín.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.