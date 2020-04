Vozidlo podle tiskového mluvčího Miroslava Doubka stálo v inkriminovanou dobu na parkovišti v blízkosti areálu odpočinkové zóny Komora v Havanské ulici na táborském sídlišti Nad Lužnicí.

"Po násilném vstupu zloděj odcizil na zadních sedadlech odložené oblečení, a to černé tepláky a tmavě modrou mikinu, dále pak zde zanechanou brusku značky Asixs, sadu šroubováků, kleští, klíčů a dalšího nářadí a nepohrdl ani na palubní desce umístěným držákem na mobilní telefon," vyjmenoval části lupu.

Včetně poškození vozu způsobil majiteli souhrnnou hmotnou škodu ve výši bezmála 6 tisíc korun. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.

"Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění uvedeného skutku poskytnout jakékoliv důvodné informace, aby je předal policistům na telefonní lince 974 238 700," dodal Miroslav Doubek s obvyklou hříčkou: "Zároveň opětovně připomínáme, že auto není trezor a zanechávat v něm viditelně odložené věci, které by mohly padnout do oka zlodějům, se nevyplácí!"