Policisté zahájili úkony trestního řízení proti třiatřicetiletému muži z Třeboňska. Ten byl v neděli 26. ledna kontrolován hlídkou veselských policistů na místní třídě ČSA, kdy řídil automobil značky Lancia.

Následnou lustrací bylo podle tiskového mluvčího policie Miroslava Doubka zjištěno, že mladý muž nemá za volantem vozu co pohledávat, neboť mu byl rozsudkem českobudějovického soudu uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do července roku 2022. "Stal se tak důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí," konstatoval.