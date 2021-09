V uplynulých dnech policisté z NCOZ obvinili tři osoby cizí státní příslušnosti (dva muže a jednu ženu) z obchodování s lidmi a organizování prostituce na jihu Čech.

Jak informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, dvě obviněné osoby (muž a žena) měly v letech 2017 a 2018 pod příslibem práce v České republice vylákat z Rumunska dvě dívky, kterým odebraly doklady totožnosti a následně je měly pod pohrůžkou smrti, jiné fyzické újmy a fyzickým násilím nutit k prostituci v jihočeském nočním klubu. "Obě dívky podle našich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc obvinění měli bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska," uvedl Jaroslav Ibehej.

Dále od konce roku 2016 měli obvinění k prostituci najmout nejméně 50 dívek především z Rumunska. "Dívkám bylo zajištěno ubytování v nočním klubu tak, aby zde byl neustále dostatečný počet žen. Ty následně musely obviněným odevzdávat polovinu takto získaného výdělku. Navíc byly nuceny, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem podniku," pokračoval mluvčí centrály proti organizovanému zločinu.

Tímto způsobem měly podle jeho slov obviněné osoby získat finanční prospěch ve výši nejméně jednoho milionu korun. Jediným zdrojem jejich finančních příjmů bylo podle závěrů závěrů centrály kořistění z organizované prostituce.

Trestní stíhání jedné osoby je podle Jaroslava Ibeheje vedeno pro trestné činy „obchodování s lidmi“ a „kuplířství“, druhá osoba je stíhána pro trestný čin „obchodování s lidmi“ a třetí obviněný je stíhán pro trestný čin „kuplířství“.

Dvě obviněné osoby vzal soud do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným z trestného činu „obchodování s lidmi“ trest odnětí svobody od 5 do 12 let a osobě stíhané pro trestný čin „kuplířství“ hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Na uvedeném případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.