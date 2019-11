Podle tiskového mluvčího policie Miroslava Doubka krádeží majiteli vznikla škoda 40 tisíc korun, vozidlo se policii však povedlo vypátrat. "Na základě provedeného šetření, získaných informací a zajištění dalšího důkazního materiálu byl ustanoven, vypátrán a následně i zadržen důvodně podezřelý místní mladý muž. Zároveň se podařilo zajistit i odcizené vozidlo," upřesnil.

Sdělení podezření si mladík převzal počátkem tohoto týdne. "Policisté případ zpracují ve zkráceném přípravném řízení. Do čtrnácti dnů by tak měl mladík stanout před soudem. Je ohrožen, mimo jiného, trestem odnětí svobody na dobu dvou let," ukončil vyjádření Miroslav Doubek.