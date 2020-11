Policisté z Tábora pátrají po pachateli, který v době od středeční druhé hodiny odpolední do sedmé hodiny ranní následujícího dne posprejoval na několika místech zeď panelového domu číslo 2304 v ulici Pražského povstání v Táboře.

Nápisy různých barev způsobil na fasádě domu škodu ve výši minimálně pět tisíc korun.

"Pachatel či pachatelé tímto jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného činu, a to přečinu poškození cizí věci. Případě dopadení jim hrozí soud a trest, mimo jiného, odnětí svobody na dobu až jednoho roku. Nejedná se o ojedinělý skutek. Opětovně tímto žádáme každého, kdo by byl svědkem vandalského jednání sprejerů, aby okamžitě informoval policii cestou linky číslo 158. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění výše uvedeného skutku, sdělte prosím táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme," uvedl mluvčí policie Miroslav Doubek.