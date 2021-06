Žákyně nechodily do školy a nespolupracovaly ani přes online výuku. Táborští kriminalisté z oddělení obecné kriminality nyní vyšetřují případ několika stovek zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin tří žákyň základních škol, kde jsou důvodně podezřelí jejich rodiče.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Partneři, oba ve věku 34 let, si v Táboře a na Litoměřicku, řádně dlouhodobě neplnili svou rodičovskou povinnost vůči svým dcerám, tím že nezajistili řádně jejich povinnou školní docházku od druhé poloviny září roku 2020 do poloviny ledna 2021. Vzniklé absence při výuce, jak prezenční, tak i online, neomlouvali a to ani skrze individuální spolupráci se školami, kam prve děti docházely a tím jim umožnili vést zahálčivý život. Při součtu kriminalisté zjistili více jak 490 hodin, kdy podezřelí nespolupracovali se školami a sociálním odborem," informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.