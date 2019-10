V úterý 8. října podle tiskového mluvčího policie Miroslava Doubka přijali oznámení o poškození fasád hned dvou objektů, a to bytového domu číslo 692 v ulici Svépomoc a objektu Městského střediska kultury a sportu na náměstí Tomáše Bati. Souhrnná hmotná škoda je odhadnuta na částku minimálně na 10 tisíc korun.

"Opětovně upozorňujeme tyto vandaly, že se svým jednáním dopouští nezákonného jednání a to trestného činu poškození cizí věci. Dle výše způsobené škody lze pak dle trestního zákoníku uložit, mimo jiného, tresty odnětí svobody, a to na dobu až jednoho roku či až šesti let," upozornil Miroslav Doubek.

Policie žádá širokou veřejnost, aby jakékoliv poznatky k jednání či ustanovení totožnosti těchto vandalů předala policistům na jejich služebnách či cestou linky číslo 158.