Soud v této rozsáhlé a složité věci rozhodoval několik měsíců. První jednání se uskutečnilo již 9. května. Policisté Daňa zadrželi v mercedesu loni v únoru. Spolu s Markem Hajným a 400 gramy pervitinu. I ostatním členům gangu byla prokázaná distribuce, nedovolená výroba a nakládaní s pervitinem, kromě toho někteří prodávali i anabolika a steroidy. Trestnou činnost páchali ve velkém rozsahu a jako organizovaná skupina, hrozil jim trest až 12 let odnětí svobody.

Papežův gang se brzy dočká trestu, krajský soud v jejich věci skončil dokazování

Rozporoval množství i počty feťáků

Podle předsedy senátu Milana Kučery provedl soud ve věci podrobné dokazování. Roman Daňo a Karel Roubíček prohlásili během líčení vinu, a tak se prokazování zkrátilo a urychlilo. Částečně se doznal i Pavel Kříž. „Část skutků rozporoval, uznal vinu za distribuci, ale menšího rozsahu a nesouhlasil ani s počtem osob, kterým prodával. Množství omamných a psychotropních látek nešlo podle odposlechů specifikovat, z komunikace však jasně vyplynulo, že šlo o předání a prodej pervitinu,“ uvedl Kučera.

Argumentaci ohledně distribuce náhražky však soud odmítl. „Akceptujeme to, že mohlo jít o ředěnou drogu. Uživatelé ale poznají elementární účinek, základ zůstává zachován,“ popsal soudce.

Jihočeská drogová mafie u soudu. Boss Papež a jeho gang měli obchodovat s pikem

Nevěrohodní svědci i nepřímé důkazy

Rozhodování soudu bylo obtížné i z důvodu nevěrohodnosti svědků. Většinou šlo totiž o závislé narkomany na pervitinu, užívající i jiné látky jako marihuanu a heroin. „Jejich výpovědi nekorespondovaly, rozcházely se například informace o množství drog,“ uvedl soudce.

Někteří prodej drog popírali úplně. Jiní vypovídali lživě. „Jeden svědek se přiznal, že si vše vymyslel. Kříž měl totiž poměr s jeho družkou, šlo o osobní mstu. Nyní je stíhán za křivé svědectví,“ upozornil.

Další svědkyně se k soudu nedostavila vůbec, ani policejní orgány ji nezajistily. „Jde o problematickou, závislou osobu bez domova, která nevypovídala ani během přípravného řízení,“ konstatoval Kučera.

Předkládanými důkazy byly i odposlechy hovorů, jednalo se o rozhovory o prodeji drog, ze kterých nešlo určit množství ani cena. „Nelze jim tak přikládat velkou váhu. Slyšeli jsme, že telefonující mají chuť na mňamky, cukříky i kafe. Což je skrytá terminologie, kterou považujeme za nepřímý důkaz,“ poznamenal.

Drogový boss Papež uznal u soudu vinu, uživatelům pervitinu se svědčit nechtělo

Papež akceptoval právní kvalifikaci, doznal se a nesnažil se hodit protiprávní jednání na své komplice. To i jeho zdravotní stav podle soudu šlo považovat za polehčující okolnosti. Primárním cílem obžalovaných byl podle verdiktu zisk. Nákup, prodej a distribuci drog páchali ve značném rozsahu dílem vlastním i společně. Zisk si měli dělit. Drogy skladovali v Budějovicích, Strakonicích a Čejeticích. Nakupovali je v Plzni, Klatovech, Praze, Olomouci i Teplicích. Gram pika (pervitinu) u nich vyšel na 1300 až 1500 korun, předtím ho však pořídili za 800 korun za gram.

Soudce jednání obžalovaných označil za společensky škodlivé a upozornil, že podobných skutků se dopouštěli již v minulosti. „Už za ně byli několikrát trestáni. Tresty odpovídají rozsahu jejich činnosti,“ míní.

Roman Daňo by měl ve vězení s ostrahou podle nepravomocného rozsudku strávit 6 let, kolega Karel Roubíček 5 let, Pavel Kříž by měl putovat za mříže na 4,5 roku a nejmladší z dealerů Marek Hajný si vyslechnul trest v délce 26 měsíců. Daňo, Roubíček a Kříž mají navíc zaplatit každý peněžitý trest ve výši 80 tisíc korun.

Účast popíral

Svou vinu celou dobu procesu popíral pouze Marek Hajný, poslední výjezd pro zásilku drog do Teplic označil za společný výlet. „Drogy byly v jeho batohu, on však nechápe, jak se tam vzaly. Podle Daňa však nákup zprostředkoval on, i podle videozáznamů manipuloval s batohem a černým balíčkem, ve kterém pak policie našla 400 gramů pervitinu," popsal Kučera.

Po Satanovi zaklapla cela i za Papežem, na poslední nákup perníku nezapomene

Ani ve snu by ho prý nenapadlo, že by obžalovaný Daňo prodával drogy, přitom mu měl při večeři den předtím říct, že je z tohoto důvodu sledovaný. "Je to zkušený recidivista, proto je jeho výpověď absurdní,“ sdělil soudce s tím, že jeho obhajobu hodnotí jako účelovou a vinu Hajného považuje za jednoznačně prokázanou. „Daňo z něj nedělal bílého koně. Je to nesmysl, aby mu umístil drogy do jeho batohu bez jeho vědomí. Jeho tvrzení jsou nevěrohodná a nesmyslná,“ uzavřel.

Před samotným zadržením Papeže a jeho gang šest měsíců sledovala policie a celní správa. Podle informací od vyšetřovatelů měli za týden zvládnout otočit i půl kilogramu pervitinu. Nelegálnímu obchodování se měli věnovat od roku 2018 do zadržení v únoru 2021, a přijít si na více než 12 milionů korun. Všichni členové gangu mají bohatou trestní minulost ve spojitosti s omamnými a psychotropními látkami, někteří také s násilnou a majetkovou trestnou činností.