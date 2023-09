Soud poslal muže za zneužívání dětí z Táborska na osm let do vězení

Táborský soud v pátek 15. září poslal na osm let do vězení Jana B., který podle obžaloby zneužíval nezletilé z Táborska od roku 2001 do loňska.

Táborský soud v pátek 15. září vyhlásil rozsudek v případu vedoucího sportovních a volnočasových kroužků, který podle obžaloby pohlavně zneužíval chlapce. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová