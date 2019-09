Policii napsala dopis, v němž vše podrobně vylíčila. Na jeho základě se na internetu objevily fotky pachatelky. Policejní mluvčí Jiří Matzner předpokládal, že „se možná ve zlodějce zachycené kamerou pohne svědomí“.

V dopise okradená žena zavzpomínala, jak si v Egyptě koupila jako suvenýr obrovskou osušku s vyobrazením faraona z kvalitního, hustě tkaného materiálu. „Byl ale dost těžký na běžné používání. Takže jsem dlouho nevěděla co s ním. Před měsícem jsem se přihlásila na bikram jógu, kde cvičíte v místnosti při 42 °C a strašně moc se potíte. A faraon byl největší osuška co mám. Konečně jsem našla skvělou možnost, jak ho využít. A navíc, když na mě během cvičení přišla krize, že už nemůžu, nebo že je mi moc horko, tak jsem si představila, že neležím v tělocvičně, ale že jsem u moře, v Egyptě na pláži, pod tím úžasným sluncem,“ stálo v listu.

Když v neděli 15. září před polednem jela na kole ze cvičení kolem Tesca, měla batoh, jógamatku a v košíku na řídítkách úplně propocenou osušku faraona. Takže byla ještě těžší. „Nechtělo se mi ji brát s sebou a hlavně jsem si řekla, že mi přece nikdo nebude krást mokrej použitej ručník.“ Pak ale zjistila, že je fuč! „Chtěla jsem zprvu mávnout rukou, ale pak mi bylo trochu do zlosti a trochu do breku. Došlo mi, že to pro mě nebyl jen obyčejnej mokrej ručník, ale že se k němu vážou vzpomínky na pobyt v Egyptě, že bikram jóga bez něj už nebude jako dřív. Když mě největší vztek a smutek přešel, tak jsem si řekla, že jestli mi to ukradl bezdomovec, nikdo jiný mi totiž nenapadl, tak to asi potřebuje víc než já. V zimě ho krásně zahřeje, dá se použít i jako deka a může se pěkně zachumlat. A že kradl proto, že byl v nouzi a že potřebnému tu krádež odpustím,“ stálo v dopisu pro policii.

V Tescu mají kamery a pracovnice ostrahy jí řekla, že záznam s krádeží může poskytnou policii. „Informace od policistů mne pak dorazila. Žádný bezdomovec! Kamera zachytila normální „slušnou“ ženskou, která šla z nákupu, osušky si všimla, několikrát si prověřila okolí a pak si mého faraona z košíku kola narvala do své tašky.“

Zlodějka, když se v pondělí dozvěděla, že je na internetu, přišla s faraonem na policii.