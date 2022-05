"Bylo mi třináct a chodil jsem na táborskou základku Zborovská. Kamarádi chodili do počítačového kroužku, tak jsem se tam přihlásil taky. A právě tam byl tenhle učitel. Kromě běžné výuky se o nás zajímal. Já jsem v té době jezdil na skejtu, on mě u toho začal fotit. Pak mě začal brát na i na různé výlety," popisuje David.

Nadstandardní zájem učitele o třináctiletého Davida pokračoval, začali se scházet mnohem častěji.

"Začali jsme si rozumět, alespoň jsem měl ten pocit. Začal jsem s ním jezdit i na hory a celkově trávit dost času, třeba i přes celý víkend. Poté mi navrhl, že by mě mohl dostat do modelingové agentury jako modela. Začal mě proto u sebe doma fotit polonahého a pak i úplně nahého. Vše skončilo tím, že mi nakonec jednou nabídl, že si spolu ze skleněnky zakouříme marihuanu. Poté mi prováděl orální sex," říká.

Tato zkušenost byla důvodem, proč se začal svému dříve oblíbenému učiteli vyhýbat. "Zájem ale ztratil i on, vypadalo to, že jak už jednou dosáhl svého, už ho tolik nezajímám. Byl jsem za to ale vlastně rád," dodává. Místo něj se prý učitel začal zajímat a podobně přátelit s dalšími mladými chlapci z řad jeho spolužáků.

"Nikdy jsme o tom nemluvili, ale myslím, že jsem nebyl ani zdaleka jediný. Spousta dalších kluků se s ním podobně jako já přátelila a scházela. Dost často pak ty vzájemné kontakty naopak rychle skončily," říká.

S touto zkušeností se dokázal svěřit někomu dalšímu až po mnoha letech, během své léčby ze závislosti to svěřil terapeutovi a nakonec i rodičům. "Nechtěl jsem o tom předtím vůbec s nikým mluvit," uzavírá.

Jeho otce sdělení samozřejmě rozzuřilo. "Nejprve jsem uvažoval o tom, že si to s ním vyřídím sám. Nakonec jsem se ale rozhodl obrátit na policii a podat trestní oznámení. Skoro půl roku jsem pak čekal a dusil v sobě zlost na člověka, který mému synovi tohle provedl a zkazil mu tak celý život," říká Davidův otec.

Když se proto dozvěděl, že k učiteli vtrhla zásahovka, spadl mu kámen ze srdce. "Tábor je malé město, navíc jsem se o něj začal víc zajímat. Taková věc se neutají, obzvlášť, když jsme skoro sousedé," dodává.

O to větší pro něj byl šok, když zjistil, že učitel je opět na svobodě a dokonce dorazil i do školy. "V ten moment se to ve mně zlomilo. Takový člověk přece nemůže dál pracovat s malými dětmi," říká se slzami v očích. Proto se také rozhodl kontaktovat redakci Deníku i dalších médií.

Zásah policistů se v panelovém domě samozřejmě neutajil a roznesl se rychle dál. "Nevíme, o co se jednalo, ale ano, ve středu kolem čtvrté ráno se ozvala strašná rána, asi z rozbití dveří. Všude se také pohybovalo spoustu policistů," říká jedna z žen hloučku, který poblíž bytového domu, ve kterém učitel bydlí, debatuje o posledních novinkách.

Vše nepřímo potvrzuje i vyjádření policistů, kteří prostřednictvím výzvy shánějí další svědky. "Táborští kriminalisté rozkrývají působení muže, který se měl v rámci organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež na dětech dopouštět mravnostních deliktů. Zjišťují, že tyto aktivity mohly trvat již několik let, mohly by se tak týkat i velkého počtu dětí a policisté potřebují spolupráci veřejnosti," přiblížil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že kriminalisté už muže trestně stíhají.

"Právě tohle mě na tom děsí. Že nemuselo jít jen o mého kluka, ale třeba i celou řadu dalších. Naprosto nedokážu pochopit, proč takový člověk běhá na svobodě a nesedí místo toho ve vazbě. To se nikdo nebojí, že uteče, zmizí pryč z republiky? A že se objevil další den ve škole, to už pro mě byl vrchol… přes to jsem se nedokázal přenést. A to je právě důvod, proč spolu teď mluvíme," uzavírá Davidův otec se slzami v očích.

Že se Davidův otec nemusí mýlit, naznačuje šíře aktivit, které uvedený učitel už řadu let provozuje. Kromě Zborovské působil i na dalších školách, kromě toho organizoval zájezdy na hory a celou řadu dalších mimoškolních aktivit.

"Podle dosavadního šetření mimoškolní aktivity obviněného muže navštěvovali žáci ze ZŠ Malšice a ZŠ Zborovská v Táboře. Žáky z dalších škol také nemůžeme vyloučit, neboť šlo převážně o mimoškolní zájmové či sportovní aktivity," potvrdil policejní mluvčí.