Policisté ze Sezimova Ústí dopadli osmadvacetiletého muže z Táborska, který se na jejich území dopouštěl trestné činnosti, konkrétně měl na svém triku sérii vloupaček.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Jak informovala policejní mluvčí Lenka pokorná, týkalo se to dvou vloupání do garáží, dvou neoprávněných vniknutí do bytu, dvou vloupání do rekreačních chat a také jedné krádeže, při které poškozenou uzamkl v jejím bytě. Těchto skutků se měl podle mluvčí dopustit v průběhu února a března.

"Dle dosavadního šetření se obviněný vloupal v katastru města Sezimovo Ústí do dvou garáží. Z první odcizil různé nářadí a ve druhé poškodil, vozilo Hyundai Tucson. Také okradl svoji známou v jejím bytě. Odcizil jí dva mobilní telefony, náhradní vložku zámku FAB, čip do práce a klíče, kterými ji uzamkl v bytě. Dále dvakrát vnikl do bytu seniorky, kde jí odcizil mobilní telefon a salám. Policisté dále zjistili, že se obviněný vloupal do dvou rekreačních chat v chatové kolonii Ozvěna, ve kterých pravděpodobně nějakou dobu přebýval. Při tomto protiprávním jednání poškodil zámek dveří a tři skleněné výplně oken," popsala tažení zloděje Lenka Pokorná.

Celková škoda byla odhadnuta na více než 50 tisíc korun.

Na sklonku uplynulého týdne si mladý muž vyslechl obvinění z přečinů krádež, poškozování cizí věci, porušování domovní svobody a omezování osobní svobody. "Zmíněný muž není pro policisty žádným nováčkem. Krádeží se dopouštěl i přesto, že byl za obdobný čin v posledních třech letech odsouzen. Muž je stíhán vazebně," dodala.