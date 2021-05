Minulý týden zloděj vnikl na pozemek zahrádkářské kolonie Jitřenka v Táboře – Měšicích. Násilím se vloupal do dřevěné zahradní kůlny, ze které ukradl dvě úhlové brusky. Způsobil tak majiteli škodu ve výši 8200 korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Již před tím policisté šetřili dva případy vloupání do chat. Začátkem dubna u jezu Soukeník zloděj z chaty majitelům ukradl jídlo a alkohol. Druhý případ se stal v době od 11. do 14. března, kdy zloděj vnikl do oploceného prostoru chatové osady Šibenný vrch v Táboře – Měšicích.