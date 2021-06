„V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz, přejel do protisměru a skončil mimo vozovku. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu 3, 07 promile,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Muž tak na místě přišel o řidičák, na autě navíc způsobil škodu převyšující 10 000 korun.

„Stal se podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnil mluvčí. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.