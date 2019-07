Parkování ale nezvládl a naboural do zde odstaveného osobního vozu značky Volvo V60. Nebylo divu, i jeho následující jednání jasně nasvědčovalo, že je pod vlivem alkoholu.

To potvrdila i dechová zkouška, provedená na místo přivolanými policisty. Ukázala hodnotu přesahující tří promile. Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.