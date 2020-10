Soběslavští policisté zahájili trestní řízení proti místnímu muži středního věku. Ve středu krátce před osmou hodinou večer nadýchal přes jedno promile. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítl.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

„Na zadních sedadlech vozu navíc vezl svého pětiletého syna, a to bez užití zádržného systému. Další šetření ukázalo, že muž neměl za volantem co pohledávat, neboť má za předcházející nezákonné jednání uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel až do roku 2021,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.