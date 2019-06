Veselí nad Lužnicí - Veselští policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu čtyřiadvacetiletému muži.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Ten je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. "V závěru uplynulého týdne řídil v katastru města osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to i přesto, že mu byl rozhodnutí českobudějovického soudu uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, s platností do příštího roku," vysvětlil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.