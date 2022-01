V neděli krátce před půlnocí řídil devětačtyřicetiletý muž osobní automobil Škoda v ulici Soběslavská a jel až do ulice Zavadilská, kde ho zastavila a kontrolovala policejní hlídka. Policisté řidiči provedli dechovou zkoušku, která opakovaně ukázala hodnotu vyšší než dvě promile alkoholu v dechu.

„Policisté následnou lustrací navíc zjistili, že muž řídil, ačkoliv mu byl rozhodnutím soudu uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do srpna 2023,“ uvedla mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová. Do dvou týdnů by tak měl řidič znovu stanout před soudem.