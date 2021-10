Policisté případ zpracují formou zkráceného přípravného řízení. Muže čeká soud, hrozí mu trest odnětí svobody na dobu až dvou let.

„Krátce před středeční půlnocí řídil osobní automobil Škoda Octavia po ulicích města Bechyně, a to i přesto, že mu byl pravomocným rozhodnutím MÚ Tábor uložen zákaz řízení všech motorových vozidel,“ upřesnil mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.