Stačí půl rok a má vyděláno

Starší žena zmínila, že se v oboru pohybuje 15 let, vykonává práci různě v Rakousku, České republice i na jiných místech. Půl roku pracuje a půl roku je doma s rodinou v Bukurešti. Do klubu v Českých Velenicích přišla prý dobrovolně. „Nikdo mě nenutil, přišla jsem sama ze své vůle. Žádná holka, kterou jsem tam znala, nebyla držená násilím, všechny dostávaly peníze,“ vysvětlovala.

V podniku fungovala asi devět let, skončila během pandemie. „Pracovala jsem jako dámský doprovod. Kdo klub vedl, nevím, pochopila jsem, že se tam střídali. Chodil tam Andy Ch. (obžalovaný Rakušan), přišel na půl hodiny, podíval se a zase odešel. Kdo byl majitel, netuším,“ dodala.

Poznala i obžalovanou blonďatou ženu, Ionicu G. z Rumunska. „Pracovala jako číšnice,“ uvedla. Pracovní doba prý byla od 16 hodin do 4 do rána. Práce zahrnovala i sex za peníze, kromě toho jsme si s klienty povídaly, tančily a pak jsem chodily na pokoj,“ upřesnila.

Půl hodina lásky prý vyšla na 50 euro, hodina pak 80. „Platili mi na pokoji, konzumaci nápojů pak na baru, z nich jsme dostávaly provizi,“ zmínila. Za ubytování dávaly ženy a dívky obsluze 5 euro. „V poslední době už nic, chodilo málo zákazníků, nevydělávaly jsme, tak jsme se dohodly, že během pandemie nemusíme platit ubytování,“ naznačila.

O případu celostátní útvar Policie ČR Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) informovala 2. září 2021: Detektivové NCOZ obvinili 3 osoby cizí státní příslušnosti (2 muže a 1 ženu) z obchodování s lidmi a organizování prostituce na jihu Čech. V letech 2017 a 2018 měly pod příslibem práce v ČR vylákat z Rumunska 2 dívky, kterým měly odebrat doklady totožnosti a následně je měly pod pohrůžkou smrti, jiné fyzické újmy a fyzickým násilím nutit k prostituci v jihočeském nočním klubu. Obě dívky podle jejich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc měly bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska. Dále od konce roku 2016 mělo ze strany obviněných dojít k najmutí nejméně 50 dívek (především z Rumunska) k vykonávání prostituce. Dívkám bylo zajištěno ubytování v nočním klubu tak, aby v klubu byl neustále dostatečný počet žen. Ty následně měly obviněným odevzdávat polovinu takto získaného výdělku. Navíc měly být nuceny, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem podniku. Na případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.

Obživa pro rodinu

Se všemi nevěstkami to prý bylo stejné. „Jistá si úplně nejsem, ale co jsme si povídaly, tak to tak bylo. Vyvodila jsem to, že i ostatním holkám výdělek zůstával celý,“ upřesnila s tím, že denně si mohla přijít maximálně na 250 až 300 euro. Peníze si zajišťovala tímto způsobem, aby uživila rodinu a děti v Rumunsku. "Týdně jsem posílala domů asi 150 euro, zbytek jsem měla na své živobytí."

V klubu zaznamenala jeden incident s obžalovaným Danielem N. z Rumunska, který měl zmlátit svou družku. „Vzbudily jsme se s holkama v sedm ráno kvůli křiku, bylo nás tam pět nebo šest. Zachránily jsme ji, utekla před ním jen ve spodním prádle,“ popsala.

Zmlácená Rumunka se bála odejít. „Obžalovaná Ionica, jí půjčila peníze, aby si mohla koupit oblečení, u toho incidentu byla i policie,“ dodala. Doklady ani peníze podle ní dívkám nikdo nebral a už vůbec je nikdo nenutil k sexu. „Vše dělaly dobrovolně, dívky z Rumunska nevozili,“ opakovala.

Stydlivá prostitutka

Podobně vypovídala i její mladší kolegyně Andrea, která se dostavila k výpovědi vzápětí. „V klubu jsem pracovala jen krátce, několik měsíců,“ řekla.

„O jakou práci konkrétně šlo,“ ptal se soudce Ondřej Kubů. Brunetka středních let působila nervózně až stydlivě, nemohla se vůbec vyjádřit. „Nevím, jak to říct,“ kroutila se před obrazovkou. „Vykonávala jste prostituci, placený sex," pokračoval soudce. „Ano, lze to tak nazvat, peníze šly v můj prospěch,“ odvětila na přímý dotaz.

Andrea podle svých slov začala s prostitucí v roce 2018 ve Vídni, pak se vrátila domů do Rumunska. „Tam jsem se dozvěděla od kamarádky, že je tento klub ve Velenicích. Věděla jsem už, jak to chodí obecně. Vysvětlila mi jen, jak je to s provizemi za pití a kde mám pokoj,“ vysvětlila, jak se dostala do českého nevěstince.

Platili vždy předem

I ona tvrdila, že za sex platili klienti předem a přímo poskytovatelce rozkoše. „Peníze nám dávali předem na pokoji, všechno zůstávalo mně, s nikým jsem se nedělila,“ popsala.

Úhradu za ubytování ona prý neodváděla. „Doklady i peníze jsem měla u sebe v tašce, o žádném trezoru nevím,“ uvedla. Ani ona neměla ponětí o tom, že by obžalovaní měli lákat rumunské dívky pod fiktivními záminkami a nutit je do pracovního nasazení.

Obžalovaný Daniel N. žádal prostřednictvím svého právního zástupce Drahoty soud o propuštění z vazby, ten však jeho žádost zamítl. „Soud má obavu, že by se obžalovaný mohl vyhýbat trestnímu stíhání, nemá možnost v současnosti pobývat v České republice, ale jen na svém trvalém bydlišti v Rumunsku. Jeho písemný slib podle soudu není dostatečný,“ prezentoval rozhodnutí senátu po krátké poradě soudce Kubů.

Hlavní líčení v případu pokračuje příští týden. Dokazování není stále u konce, zbývá vyslechnout nejméně pět svědků. Rozhodnutí ve věci by podle soudce mělo padnout nejpozději v lednu příštího roku.