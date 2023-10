Její přítel Martin doplnil, že nástrahu tvořenou několika desítkami připínáčků a páskou objevil mezi 16.15 a 16.30 hodin odpoledne. „Bylo to natažené přes cestu, nalepené na širší černé elektrikářské pásce. Šlo asi o největší napínáčky, co se dají běžně koupit v obchodě, to by člověku projelo botou,“ popisoval s tím, že hroty byly dlouhé asi centimetr.

O pás zavadil botou

O nástrahu nataženou jak šnůru přes pěšinu prý zavadil botou. „Bylo po dešti, šel jsem po kraji travou, abych nebyl úplně zablácený. O jeden připínáček jsem zavadil, cítil jsem zatahání a podíval jsem se, co to je,“ dodával Martin.

Na psím hřišti na Sojčáku řádil připínáčkový bandita. Pejskaře to spojilo

Z nálezu byla mladá dvojice zděšená, jelikož zkratku využívají převážně pejskaři jdoucí do výběhu, rodiče s kočárky a dětmi mířící na dětské hřiště. „Nejdříve nás napadlo, že si tam hrály děti a líčí na sebe pasti. Pak, že někdo nemá rád cyklisty a potom jsem si to spojili i s případem připínáčků na Sojčáku,“ vysvětlovala dvojice.

Podle Anety a Martina může jít o jednoho pachatele i shodu okolností. „To nikdo nemůže vědět, občas se to najde, někdo to oznámí, jiní to nechají být. Třeba si hraje, protože se o tom píše. Doufáme ale, že bude odhalen,“ přeje si mladý pár.

Policie vše šetří a hledá svědky

Svůj nález samozřejmě oznámili policii, aby se to nějak řešilo. To potvrdila policejní mluvčí táborských policistů Lenka Pokorná. „Přijali jsme oznámení o nálezu nastražených připínáčků. Případ šetříme a žádáme případné svědky, aby se ozvali a pomohli jej vyřešit,“ uvedla.

Dle jejích slov je možné, že někdo v okolí zimního stadionu viděl podezřelé dění. „Pak by se měl obrátit na táborské obvodní oddělení policie,“ dodala Pokorná. Informace lze oznámit i cestou linky 158.

Po Hradci se povalují otrávené návnady, buřty s louhem mohou psy zabít

Podobný případ řešili strážníci asi před měsícem na psím hřišti na Sojčáku, zde našli společně s oznamovateli asi pětapadesát připínáčků. Městská policie Tábor podle mluvčího Pavla Šimka přijala oznámení o rozházených připínáčcích v úterý 12. září s tím, že se obdobný incident odehrál i předchozího dne a řešila jej také státní policie.

Pejskaři mají obavy

Táborští pejskaři mají nyní obavy o své čtyřnohé přátele. Podle nich je jen velké štěstí, že se dosud o připínáček nezranilo žádné dítě ani pes. Deník psí hřiště navštívil a zeptal se anonymně na jejich názory. „Může jít o jednoho člověka nebo shodu okolností. Slyšeli jsme o podobném případu na sídlišti Nad Lužnicí. Nevím, jak tohle může někoho napadnout, něco si dokazuje nebo ho něco hodně štve,“ míní starší muž. Kroutíc hlavou nechápe, jak by mohl někdo chtít ublížit němým tvářím. „Nechtějte slyšet, co bych mu udělal, kdybych ho načapal,“ podotkl.

Ve výběhu se psi setkávají, hrají si a socializují se. „Je velmi navštěvovaný a vznikají tu nejen psí přátelství. Psi si tu užívají volnost, protože jinde není možnost venčení bez vodítka, všechny louky jsou daleko za městem. My si tu vyměňujeme rady a zkušenosti, je to hrozně fajn,“ vysvětluje žena středních let.

Neví, kdo může pasti líčit, ale je to podle ní špatné. „Je asi spousta lidí, co nesnáší psy. Kdybych je u toho načapala, tak jim řeknu své,“ reaguje na informace o připínáčcích. „Nezažila jsem to, zkušenosti nemám, ale slyšela jsem i o jiných nástrahách, poházeném jídle a tak podobně. Bohužel mám psa, který sežere všechno a mohlo by to být fatální,“ doplňuje bruneta.

Strakoňáci se bojí o své psy. Šíří se zprávy o otrávených nástrahách

V lokalitě Pražského sídliště jsou prý problémy s mladistvými a vandaly, pohybuje se tu asi osmičlenná parta. „Začalo to už za covidu, jsou to takoví výrostci, co chodí ze školy. Zapalovali tady koše, ničili vybavení parku, stříkali graffiti a podobně,“ naznačují majitelé psů s tím, že už několikrát na místo volali z těchto důvodů městské strážníky.

Loni na podzim šetřili případ traviče psů například jindřichohradečtí policisté. Letos v létě před možnými pohozenými otrávenými návnadami v centru města varovala také samospráva Strakonic.