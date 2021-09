"V případě prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětím svobody na dobu pěti až deseti let," dodal Miroslav Doubek, mluvčí táborské policie. "Policisté tímto děkují všem občanům, kteří se na objasnění případu spolupodíleli."

Krajští kriminalisté ve spolupráci s táborskými kolegy ukončili fázi prověřování případu nalezené mrtvé ženy v parku na Strkově v Plané nad Lužnicí. Po důsledném prověření celé řady skutečností byla stanovena právní kvalifikace, a to ublížení na zdraví s následkem smrti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.