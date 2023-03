Táboráky vyděsilo údajné přepadení. Měli se ho dopustit dva Ukrajinci, kteří údajně s nožem v ruce přepadli muže u bankomatu a okradli ho o peníze, následně pak další dvojici prý obrali o peníze, mobil a nastartované auto. Podle vyjádření policejní mluvčí však nic takového policie nešetří a nemá z víkendu ani nahlášeno.

Přepadení Ukrajincem s nožem u bankomatu v Táboře? Policie nic takového nešetří. | Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

"Chci informovat, dávejte si pozor. V sobotu 18. 3. v 18.30 přepadli mého syna dva Ukrajinci u bankomatu na autobusovém nádraží. Vybíral peníze. Jeden ho ohrozil nožem a druhý mu dal ránu zezadu do hlavy a kopanec do zad. Vzali mu celý obnos peněz. Druhé dvojici ukradli mobil, peníze a nastartované auto. Na kamerách je to rozmazané, takže nic nebylo vidět," napsala na sociální sítě uživatelka Kateřina Kachna Bosnyaková. Její post sdílely během chvíle desítky dalších uživatelů.

Ne všichni údajnému přepadení věřili, do diskuse se však zapojil i uživatel Jiří Smetana. "Že to tak bylo, vám můžu potvrdit, protože to byl můj velmi dobrý kamarád a já jsem s ním měl jet na zápas, ale nejel jsem, jinak bych tam byl s ním jako každý týden v sobotu. A dopadl bych zřejmě podobně. A já se nemusím bát čísel, okradli ho s nožem a vzali mu 35 tisíc, které vybíral na pondělní ráno, kdy potřeboval něco zaplatit," uvedl v komentáři.

Podle mluvčí jihočeských policistů Martiny Joklové však muži zákona nemají hlášené žádné loupežné přepadení z uvedené soboty. "Případ jsem ověřovala a žádné loupežné přepadení ani nic podobného typu oznámeno z víkendu nemáme," sdělila.

Trestní zákoník pamatuje i na trestný čin šíření poplašné zprávy. "Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti," uvádí se v zákoně.