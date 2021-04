Podle policejního mluvčího Miroslava Doubka zloděj násilím vnikl do dřevěné zahradní kůlny, ze které odcizil dvě úhlové brusky, a to značek Bosh a Ferm. "Krádeží a poškozením kůlny způsobil majiteli souhrnnou škodu ve výši 8 200 korun," uvedl policejní mluvčí.

Již před tím policisté šetřili dva případy vloupání do chat. V noci z 2. na 3. dubna neznámý pachatel "operoval" v prostoru okolo jezu Soukeník. Vloupal se do jedné z chat, kde majitelům vybral právě naplněnou lednici. Odnesl si nejen potraviny, jako masné výrobky, sýry, ovoce a zeleninu, ale i dvě láhve alkoholu značek Jägermeister a Božkov Republica.

Druhý případ se stal v době od 11. do 14. března, kdy zloděj vnikl do oploceného prostoru chatové osady Šibenný vrch přiléhající k Chýnovské ulici v Táboře – Měšicích. Násilím se dostal do dvou chat a do dvou dřevěných přístřešků, které prohledal. Zde ukradl zřejmě jen jednu plechovku piva.

Všechny případy mají podle Miroslava Doubka společné to, že se měl v daných lokalitách pohybovat pěšky či na starším kole muž středního věku, přibližně 175 – 180 cm vysoké postavy, oblečený do tmavé bundy s kapucí přes hlavu. Na zádech měl nést starší, větší batoh.

"Upozorňujeme majitele zahrádek, chat či chalup, a to nejen v Táboře a blízkém okolí, aby zabezpečení a kontrole svých rekreačních objektů věnovali maximální pozornost. Jakékoliv informace k výskytu podezřelé osoby či osob pak okamžitě předejte policistům cestou linky číslo 158," vyzývá Miroslav Doubek.