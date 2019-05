Muž krátce po jedné hodině odpolední v neděli 12. května usedl za volant svého vozu značky VW Touran a na hlavní silnici I/19 v katastru obce Opařany to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení havaroval. "V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a vyjel vpravo mimo komunikaci. Zde narazil do dopravní značky, poškodil silniční příkop a zastavil se až o přilehlý strom," popsal nehodu tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Svým jednáním tak způsobil souhrnnou škodu ve výši 67 tisíc korun. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 1,5 promile, policisté mu proto na místě zadrželi řidičské oprávnění. Navíc utrpěl poranění, které si vyžádalo zákrok záchranářů.

Muž je nyní důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. "Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti," dodal.