Hned několik občanů bylo po deváté hodině v pátek 7. června dopoledne pohoršeno chováním muže, který pobíhal v parku U Popraviště oblečený pouze v tričku. Jeho počínání byla nucena přihlížet i skupinka malých dětí v doprovodu paní učitelky.

"Operační středisko městské policie po přijetí oznámení monitorovalo jeho pohyb kamerovým systémem a vyslalo k zákroku hlídku. Sedmatřicetiletý podnapilý muž zpočátku odmítal se střážníky spolupracovat a prokázat jim svou totožnost. Později si vše rozmyslel a údaje o své osobě strážníkům sdělil," popsal kuriózní zásah tiskový mluvčí městské policie Pavel Šimek.

Nakonec vyšlo najevo, že se dotyčný předtím vykoupal v nedalekém jezírku. "Nasvědčovalo tomu i mokré oblečení, které měl u jezírka odložené," dodal. Věc byla pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku postoupena správnímu orgánu.

V 18.35 hodin byla městská policie telefonicky upozorněna na další případ. V parku U Popraviště v ulici Václava Soumara parta mladíků rozbírala dlažební kostky a házela je do jezírka.

Jednoho ze čtyř na místě zadržených mladíků ve věkovém rozmezí od 17 do 21 let přistihla zasahující hlídka v momentě, kdy cosi házel do oploceného objektu teplárny. "Ten se také k poškození dlažby a házení kostek do jezírka doznal. Druhý mladík porušil konzumací alkoholu obecně závaznou vyhlášku města, která v daném místě tuto činnost zakazuje. Třetí, nejstarší výtečník od počátku zasahoval hlídce do zákroku, opakovaně neuposlechl jejích výzev a dokonce se několikrát pokusil na jednoho ze strážníků zaútočit. Nakonec musel být z důvodu zvyšující se agresivity zpacifikován za pomoci donucovacích prostředků a byla mu nasazena pouta," upřesnil detaily Pavel Šimek.

V jeho dechu v tu dobu kolovalo 2,4 promile alkoholu. Přestupkové jednání zmíněných mladíků bude projednáno ve správním řízení. Poslednímu ze čtveřice nebylo žádné protiprávní jednání prokázáno.