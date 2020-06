Soběslavští policisté vyhlásili pátrání po traktoru tovární značky Zetor, typu 6245, červené barvy, výrobního čísla 16661. Ten byl odcizen v době mezi čtvrtou hodinou odpolední pondělí dne 22. června a půl osmou hodinou ranní následujícího úterý dne 23. června z cesty v lesním porostu mezi obcemi Košice, Krátošice a Brandlín na Táborsku.

"Traktor je vybaven atypickým čelním nakladačem, dalšími markantními znaky stroje jsou zadní pneumatiky značky GOODYEAR a světlé nástavce zadních blatníků Majitel odhadl svou škodu na částku bezmála 400 tisíc korun. Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění uvedené krádeže poskytnout jakékoliv další informace, a to jak z místa činu, kdy traktor jel po vlastní ose, případně mohl být na silnici mezi obcemi Košice a Myslkovice naložen na podvalník, stejně jako k jeho dalšímu výskytu či podezřelé nabídce jeho prodeje, a to jak celého stroje, tak formou náhradních dílů, aby své poznatky předal soběslavským policistům na jejich služebně v Palackého ulici či telefonní lince 974 238 740. Děkujeme," uvedl mluvčí policie Miroslav Doubek.