„Žena se měla v závěru měsíce listopadu 2021 pohybovat po Táboře, a to zejména v Palackého ulici, v ulici 9. května a na Husově náměstí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Žena je hubené postavy s blond vlasy staženými do culíku, oblečena byla do maskáčové bundy s kulatou nášivkou na levé straně rukávu, dále do modrých džínů. Obuta byla ve sportovní obuvi černé barvy s bílou podrážkou pravděpodobně značky Adidas. Přes pravé rameno měla pověšenou černou tašku s bílými nápisy Puma na popruzích. Na hlavě měla maskáčovou kšiltovku s oválným znakem na kšiltu. Na obličeji měla nasazenou černou roušku.

„Vyzýváme tímto na fotografii zachycenou ženu, aby se přihlásila se táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či na telefonní lince 974 238 700. Případ šetří prap. Milan Bílek,“ dodala mluvčí.

Na uvedené kontakty se mohou hlásit i lidé, kteří ženu na fotografiích poznali nebo měli další poznatky k ustanovení její totožnosti.