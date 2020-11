K prvnímu skutku došlo podle mluvčího policie Miroslava Doubka v dopolední hodinách úterý 3. listopadu v obci Dražice, kde zloděj vnikl po násilném vstupu do domu na východním okraji obce. "Po prohledání vnitřních prostor odcizil zde nalezenou finanční hotovost. Včetně poškození zařízení domu způsobil majiteli škodu v souhrnné výši 17 tisíc korun," sdělil.

Ke druhému vloupání došlo v blíže neurčené době jednoho týdne před 5. listopadem v historickém centru města Tábora.

"Zloděj násilím vnikl do jednoho z domů v Křížové ulici. Po prohledání vnitřních prostor zde odcizil finanční hotovost a nepohrdl ani čtyřmi krabičkami cigaret. Vlastní krádeží a poškozením zařízení domu způsobil škodu ve výši bezmála 10 tisíc korun. Po pachatelích intenzivně pátráme. Zloději či zlodějům hrozí za uvedené skutky soud a trest, vzhledem k vyhlášení tzv. nouzového stavu, odnětím svobody na dobu od dvou do osmi let. Na uvedenou trestnou činnost tímto upozorňujeme a nabádáme nejen obyvatele Táborska k bezpečnému uložení finančních prostředků, stejně jako k důslednému zabezpečení svých domů či bytů," informoval mluvčí.