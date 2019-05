Za krádežemi muž vyjížděl z Prahy. „Majitelům chalup kradl nejen historické cennosti, mnohdy nepohrdl ani zde zanechaným jídlem či pitím, zvláště pak alkoholem,“ oznámil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek. Majitelům způsobil škodu přesahující částku 50 tisíc korun. Zodpovídat se bude z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Vzhledem k tomu, že se nezákonného jednání dopustil opakovaně a ve výkonu trestu si odseděl již hezkou řádku let, kriminalisté podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. O jeho dalším osudu bude rozhodovat soud. Za doposud prokázané skutky si může vyslechnout trest odnětí svobody na dobu až tří let.