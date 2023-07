Zloděje, který se nezdráhal využít každé příležitosti, dopadli o víkendu táborští policisté. Na stopu je přivedl všímavý kolega, který si v době mimo službu všiml auta, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Potvrdilo se nejen to, že padesátiletý řidič z Táborska seděl v kradeném autě, ale také že má na svědomí spoustu dalších krádeží.

Ilustrační foto. | Foto: archiv redakce

„Uplynulou sobotu si jeden z táborských policistů, v době mimo službu, všiml podezřelého vozidla značky Suzuki Jimmy, které jelo Týnskou ulicí v Táboře. Byl přesvědčen, že po zmiňovaném vozidle bylo vyhlášeno pátrání jako po odcizeném, což se vzápětí potvrdilo. Informace okamžitě předal svým kolegům a vydal se za odcizeným vozidlem. Policisté společně řidiče zadrželi. Jak se následným šetřením ukázalo, měl toho na svědomí mnohem víc než jen odcizení vozidla na Jihlavsku," líčí policejní mluvčí Lenka Pokorná.

„Kriminalistům se podařilo mu prokázat jedenáct majetkových trestných činů, kterých se měl dopouštět od února letošního roku na Táborsku, Příbramsku, Rokycansku a Jihlavsku. Zaměřoval se především na krádeže peněz v restauracích, penzionech a hotelích. V podnicích byl vždy jako zákazník. V nestřeženém okamžiku odcizil z prostoru za barovým pultem peněženku s tržbou. V jednom případě kradl v obchodě na Táborsku, kde vnikl do místnosti pro zaměstnance a odcizil z ní dámskou peněženku s osobními doklady a platební kartou. Peníze kradl i v nehtovém studiu na Příbramsku. Tamtéž se vloupal i do jednoho z pokojů v penzionu, kde byl ubytován. Z pokoje odcizil mimo jiné klíčky od vozidla značky Ford Mondeo, s kterým následně odjel a dále jej užíval. S tímto vozidlem natankoval u jedné z benzínových čerpacích stanic na Táborsku pohonné hmoty a nezaplatil," vyjmenovává mluvčí zlodějovy prohřešky s tím, že celkově způsobil škodu za více než 300 tisíc korun.

V nejbližši době nenechavec asi nikomu nic neukradne, sedí už za mřížemi, zatím jen ve vazbě, ale může ve vězení po rozsudku soudu zůstat rok až pět let. „Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil usnesením jeho trestní stíhání. Muž je obviněn ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Návrh soudce akceptoval a poslal padesátiletého muže do vazební věznice. Policisté stále na případu intenzivně pracují," uzavřela.