Podle obžaloby jednal policista zkratkovitě, vnímal situaci jako vysoce konfliktní a pachatele považoval za agresivního, přestože byl podnapilý a neozbrojený. „Zasáhl poškozeného třemi ranami, do hrudníku, žeber a boku, rány trefily srdce i plíce. První dva výstřely byly podle znalců smrtelné a následovala zástava,“ četl státní zástupce Marcel Faktor při zahájení procesu minulý měsíc.

V pondělí soudce Jaromír Hájek tlumočil výpovědi sousedních chatařů i rekreantů. „Když jsme přijeli, v sousední chatce probíhala velká party, banda feťáků. Majitel nám řekl, že se nemáme bát,“ uvedl do protokolu muž, který zde byl v době skutku na rekreaci.

Dále zmínil, že zesnulý 5. srpna vyváděl a skákal jako opice. „Ta jeho přítelkyně řvala jako siréna, že ji chce zabít, rozhazoval věci, kolem chaty byl hrozný bordel."

Policista z Třeboně čelí obžalobě ze zabití, zápis o střelbě týden odkládal

Do vězení už nechtěl

Před soudním senátem vypovídala také bývalá manželka oběti, se kterou má nezletilou dceru. Potvrdila, že usmrcený muž byl problémový, dokonce dvakrát odsouzený za různé skutky. „Měla jsem ho moc ráda, měl srdce na pravém místě. Občas to s ním bylo náročné, špatně snášel těžké situace. Měl těžké dětství, toužil, aby ho máma měla ráda,“ vysvětlila.

Rozešli se, protože měli rozdílné představy o životě. „Chtěla jsem něco dokázat, cestovat, nezůstávat na místě, on si myslel, že k němu všechno přijde samo,“ řekla. Navíc občas tajně pil, což jí vadilo. „Měl tendenci řádit a bavit se, po rozchodu ani neplatil výživné.“

Policistu, který při zásahu na Hradecku zastřelil muže, obžalovali

Žárlil a rozbil dveře

Také zmínila, že byl žárlivý a dvakrát jejich hádka skočila násilím. „Já udeřila fackou jeho a on mi ji vrátil, přišli k nám policisté, když rozbil dveře. Nechtěl se vrátit do výkonu trestu, a tak si dával pozor, na koho útočí,“ dodala exmanželka.

Měsíc před svou smrtí jí volal, že s novou přítelkyní čeká miminko a chce oslavit 30. narozeniny. „Chtěl se pochlubit, sdílet se mnou tu radost,“ sdělila soudu. Sama na něj ale podala trestní oznámení, když neunesl rozchod. „Pronásledoval mě, měl soudní zákaz styku se mnou i dcerou,“ popsala exmanželka.

Obžalovaný David Knapík k její řeči nechtěl nic dodávat, pouze se omluvil. „Chtěl jsem se jenom omluvit, že jsem vám způsobil ztrátu, mrzí mě to,“ pronesl ke svědkyni.

Vypovídat měla také matka mrtvého. Ta toho ale podle zmocněnce Jaromíra Paroubka nebyla schopná - údajně poté, co spatřila obžalovaného. „Je psychicky indisponovaná, není schopná slova,“ omluvil ji před soudem.

Policista proti agresivnímu pachateli použil služební zbraň, muž na místě zemřel

Byly s ním problémy

Na řadu přišel i nevlastní otec oběti. „Vychovával jsem ho jako vlastního, do 15 let s ním nebyly starosti, potom musel do polepšovny, měl kázeňské problémy,“ přiznal.

Nasekal také spoustu dluhů, rodině hrozila exekuce. „Museli jsme ho vystěhovat, nahlásit na jinou adresu, aby nám vše nevzali. Ve vězení byl za drobné krádeže, měl i nějaké problémy s drogami, pak říkal, že už se tam nikdy nechce vrátit,“ shrnul otčím.

Už se nesetkali

Jelikož si otčím myslel, že se jeho nevlastní syn změnil, doplatil za něj i dluhy ve výši asi 100 tisíc korun. „Chtěl jsem, aby mohl začít znovu, našel si práci ve stavebnictví. Šest měsíců před smrtí mi volal, že by se chtěl vrátit domů, že se mu v jižních Čechách nelíbí, někdo mu měl vyhrožovat,“ přiblížil poslední rozhovor.

Volali si prý často, ale viděli se jen párkrát do roka. Také ho zval na narozeniny a chlubil se očekávaným potomkem. „Poslal nám i fotku nové přítelkyně, když se s ní seznámil. Chtěl nám ji představit a ukázat bydlení,“ dodal.

Podle nevlastního otce také navštěvoval psychologa a asi rok se léčil s psychickou poruchou. „Měl problémy s alkoholem, možná i s drogami, třikrát za poslední dobu změnil telefonní číslo. Doktor mu diagnostikoval rozdvojenou osobnost. Tvrdil, že prášky, které mu dal, nemůže brát, protože ho to vypíná a není schopen pracovat,“ uvedl své poznatky o nevlastním synovi.

Tak si střílej, řekl mi. Zabití policista lituje, vinu necítí

Otec to považuje za popravu

Měli se sejít na Vánoce, ale to nevyšlo. Pak už přijela policie a řekla, že byl zastřelen při zásahu. „To nebyl standardní zásah, ale poprava. Už chyběl jen zásah do týla,“ obrátil se k obžalovanému.

I k němu David Knapík promluvil. „Chtěl jsem se omluvit za to, co se stalo. Vím, že to není jednoduché. Špatně jsem vyhodnotil situaci,“ pronesl obžalovaný. „Vrátit to ale nejde, zásah byl vedený špatně,“ odvětil mu otec usmrceného.

Třetím, kdo svědčil, byl majitel kiosku u rybníka Dvořiště. „V sezoně občerstvení provozuje manželka, to léto mě tam volala asi třikrát. Poškozený tam totiž přišel s mačetou v ruce, hosté kvůli němu odcházeli, protože se ho báli,“ popsal místní podnikatel.

Jeho chování bylo nestandardní, asi 50centimetrovou zbraň nosil u sebe. „Šlo o klasickou mačetu, co míval Krokodýl Dundee ve filmu. V lokalitě se všichni známe a co se tam stalo, jsem se dozvěděl ze zpráv. Názory se různily, ale ta situace nebyla pro oblast dobrá, klid nám rozhodně nepřinesla,“ poznamenal.

Exces z nutné obrany

Zmocněnci rodičů, přítelkyně a nezletilého dítěte zemřelého po obviněném policistovi požadují náhradu nemajetkové újmy v celkové výši téměř 9 milionů korun.

Případ šetřili příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), dle jejich závěrů David Knapík nebyl ohrožen na životě a jednal unáhleně. „Na základě detailního dokazování, mimo jiné znaleckých posudků z oborů soudního lékařství, balistiky, biomechaniky a psychiatrie, policejní orgán GIBS uzavřel, že ze strany zakročujícího policisty se jednalo o exces z nutné obrany spáchaný ve stavu silného psychického rozrušení,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.