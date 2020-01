Bechyňští policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu muži středního věku. Ten byl v pátek 17. ledna ráno kontrolován policejní hlídkou v Písecké ulici v Bechyni, kdy řídil osobní automobil tovární značky Renault Clio.

Alkohol. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Hudec

"Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž nemá za volantem vozu co pohledávat, neboť mu byl příkazem Městského úřadu Tábor uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do dubna příštího roku. Stal se tak důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí," vysvětlil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.