Policisté ze Soběslavi šetřili případ nepoctivého mladého muže.

Peníze - ilustrační foto | Foto: ČTK

Jak uvedl mluvčí policie Miroslav Doubek, mladý muž od loňského listopadu do začátku letošního března pracoval v jednom ze soběslavských obchodních domů. "Při službě na pokladně si měl postupně odsypávat část tržby. Klec spadla ve chvíli, kdy v účetnictví chyběla částka ve výši přes 150 tisíc korun," popsal s tím, že pokladního čeká soud. "Je ohrožen, mimo jiného, trestem odnětí svobody na dobu od jednoho roku do pěti let," doplnil mluvčí.