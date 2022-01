„Během hovoru si vyžádal přes e-mailovou korespondenci potvrzení dálkového přístupu k jejímu počítači prostřednictvím nainstalování programu, který si poškozená dobrovolně nainstalovala a aktivovala. Tímto způsobem získal vzdálený přístup k jejímu počítači a tím i ke třem jejím bankovním účtům,“ popsala mluvčí jihočeských policistů Lenka Pokorná.

Následně z nich bez jejího souhlasu odčerpal a převedl na jiný účet finanční prostředky ve výši přesahující 200 tisíc korun.

Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé a ne vždy se podaří pachatele dopadnout.

„Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí. Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Mějte na paměti, že internet není bezpečné místo, kde můžete vypustit svoji obezřetnost a bezmyšlenkovitě dělat co vás napadne. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat," uzavřela mluvčí.

Preventivní rady:



V případě, že se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si na internetu o burzách veškeré možné informace a reference.



Nikomu cizímu po telefonu:

- nesdělujte své osobní údaje

- nezasílejte ofocené osobní doklady

- nesdělujte mu tištěné informace z platební karty

- nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

- pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

- nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,

- cizí osobě neautorizujte platbu

- v počítači mějte nainstalovaný antivirový program

- v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby



Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.