Případ přiblížila mluvčí policistů Lenka Pokorná: "Muž z Táborska se rozhodl zkusit štěstí na internetu a zúročit své úspory. Zaujala ho reklama nabízející možnost investovat v oblasti obchodování s energiemi. Tím, že na nabídku reagoval a vyplnil vstupní formulář, se rozjel kolotoč telefonátů, kde dostal instrukce, co musí udělat, aby mohl investovat."

Dále uvedla, že falešný bankéř poškozeného muže přesvědčil, aby si do svého počítače nainstaloval jistou aplikaci. Ta umožnila podvodníkovi přístup do jeho počítače a do jeho internetového bankovnictví.

"V následujícím telefonátu byl vyzván k vložení vstupní investice. Následně byl opakovaně vyzván, aby potvrdil transakci, neboť došlo k chybě a platba nelze uskutečnit. Podvedený muž učinil vše podle instrukcí," pokračovala Lenka Pokorná.

KVÍZ: Vyznáte se v cukroví? Vyzkoušejte si test, zda znáte chuť a vůni Vánoc

A dál už přišlo na řadu pouze zděšení, protože neznámý pachatel sjednal bez vědomí a souhlasu poškozeného úvěr na jeho jméno. Peníze nechal zaslat na účet podvedeného a než se poškozený vzpamatoval, vybral podvodník z jeho účtu více než 1,5 milionu korun.

"Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Peníze často skončí na neznámých účtech v zahraničí," připomněla mluvčí.