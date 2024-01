O více než 700 000 korun přišel muž z Táborska, který sedl na lep podvodníkům. Ti na něj vyrukovali s velmi přesvědčivou legendou o tom, že o jeho úspory v bance usilují nepoctivci. A hned přidali návod, jak peníze dostat „do bezpečí". Muž jim pak sám prostřednictvím bitcoinmatu poukázal statisícové částky.

Bitcoinmat. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Jak popisuje policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, vše začalo ve druhé polovině prosince telefonátem neznámého pachatele. „Představil jako pracovník jedné banky a poškozeného se dotazoval, zda souhlasí s podmínkami úvěru, o který si zažádal osobně v bance. Poškozený však o žádný úvěr nežádal a hovor ukončil. Následně mu zavolala neznámá žena z jiného telefonního čísla, která mu sdělila, že je z bezpečnostního oddělení banky. Poradila mu, že pokud chce zabránit tomu, aby si na něj někdo vzal neoprávněně úvěr, tak si musí nainstalovat aplikaci Viber do mobilního telefonu pro další zabezpečenou komunikaci," líčí policejní mluvčí postup podvodníků.

Strategie zabrala. Jejich oběť si v obavě o své peníze Viber nainstalovala. Muž navíc dostal od podvodníků další důvod si myslet, že jeho úspory nejsou na banovním účtu v bezpečí. Na jeho e-mail mu přišla falešná zpráva, která se tvářila jako e-mail z banky. „Informovala ho o tom, že mu chce někdo zpronevěřit osobní údaje a zneužít přístup do jeho účtu. Další falešný e-mail přišel od policie, ve kterém obdržel muž propustku z práce z důvodu občanské povinnosti," doplňuje Štěpánka Schwarzová k tomu, jak si internetoví podvodníci pro svůj čin připravili půdu.

A pak se začaly dít věci. „Muž dostal přes Viber instrukce, že musí dojet do své banky v Českých Budějovicích, ze které má vybrat více než 250 000 korun a následně je má vložit do bitcoinmatu pomocí zaslaných QR kódů. Toto muž udělal. Další den ho neznámý pachatel poslal do pobočky banky v Táboře, kde opět vybral peníze, tentokrát více než 400 000 korun a tyto opět vložil do bitcoinmatu. Následně s mužem přestal pachatel komunikovat. Ten tak přišel o více než 700 000 korun," shrnuje mluvčí výsledek akce nepoctivců.

Podle policistů z obvodního oddělení v Sezimově Ústí, kteří po pachateli trestného činu podvodu pátrají, není nijak výjimečné, že se pachatelé snaží využít strach poškozených o finanční prostředky a přesvědčí je o tom, že je potřeba peníze „bezpečně" uložit v bitcoinmatu. „Je potřeba být maximálně obezřetný. Dávejte vždy pozor například na emailové adresy, ze kterých s vámi pachatel komunikuje. Většinou obsahují písmena či znaky navíc a je možné podle toho poznat, že jsou falešné. V tomto případě to např. bylo: info@csob.gs.cz. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte infolinku vaší banky či přímo vašeho bankéře, kteří vám potvrdí vaši domněnku, že se skutečně jedná o podvodné jednání," radí bezpečný postup v takových případech.