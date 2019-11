Ten podle vyjádření tiskového mluvčího Miroslava Doubka usedl časně nad ránem 20. října za volant osobního automobil značky Hyundai a vyrazil po místní komunikaci v chatové osadě v katastru obce Dráchov, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. "V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a po vyjetí mimo komunikaci naboural do přilehlého oplocení," osvětlil.

Výsledky odborných zkoušek na přítomnost alkoholu prokázaly hodnotu minimálně 1,28 promile. Na svém voze a oplocení způsobil škodu ve výši odhadem 37 tisíc korun.

"Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti," shrnul na závěr Miroslav Doubek.