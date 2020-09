Zmíněný muž podle mluvčího policie Miroslava Doubka krátce po šesté hodině ranní soboty dne 15. srpna řídil osobní auto Škoda Octavia po hlavním silničním tahu I/3 na průtahu obcí Klenovice.

"V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a najel na vyvýšený ostrůvek u přechodu pro chodce. Na přechodu v tu dobu naštěstí nikdo nebyl. Následkem jeho jízdy tak byly „pouze“ proražené pneumatiky," informoval mluvčí.

Zkouška na přítomnost alkoholu v dechu řidiče prokázala hodnotu bezmála 2,5 promile.

"Hodnotu přes dvě promile alkoholu v organismu následně potvrdily i výsledky vyšetření zjištěné metodou plynové chromatografie a Widmarkovou zkouškou. Muž, který tak řídil automobil ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, se stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti," doplnil mluvčí.