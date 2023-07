Táborským kriminalistům se podařil husarský kousek, když ve spolupráci se slovenskými kolegy z Národnej centrály osobitých druhov kriminality odhalili zločineckou skupinu podvodníků. Mnohaměsíční doslova mravenčí práce a spolupráce se slovenskými kolegy přinesly ovoce.

Záběr z domovní prohlídky. | Foto: Policie ČR

Kriminalisté z Tábora podle mluvčí Lenky Pokorné od února intenzivně pracovali na sérii podvodů. "Jednalo se o podvody, kdy pachatelé pod různými legendami vylákali od poškozených značné částky peněz. Využívali například legendy, jako jsou pomoc při léčbě v zahraničí a následný mnohonásobný zisk Bitcoinů nebo příslib lásky a společného života po odblokování dědictví po majetném předkovi či investování do virtuální měny. Pachatelé tímto způsobem vylákali z několika obyvatel České republiky miliony korun. Policisté nadále na případu intenzivně pracují," uvedla Lenka Pokorná.

Z vyšetřování těchto případů podle jejích slov vyplynulo, že se hlavní pachatel s největší pravděpodobnosti nachází na Slovensku. Proto táborští kriminalisté požádali své kolegy z Národnej centrály osobitých druhov kriminality Slovenské republiky (NCODK) o spolupráci.

Podvodná zpráva informovala o výplatě. Muž přišel o 150 tisíc

"Příslušníci české a slovenské policie se několikrát sešli na společných jednáních, kde si předali zjištěné informace a poznatky. Postupně se jim podařilo doplňovat skládačku informací a důkazů, které vedly k identifikaci neznámých pachatelů. Po vzájemné dohodě provedli 26. července domovní prohlídky u dvou hlavních pachatelů. V jižních Čechách byla v souvislosti s podvody zadržena jednapadesátiletá žena a na Slovensku v okrese Michalovce devětadvacetiletý muž. Žena byla obviněna a je stíhána vazebně. Muž je zadržen a omezen na svobodě na Slovensku, kde probíhají další úkony. Táborští kriminalisté požádali o vydání slovenského občana k trestnímu stíhání do České republiky," popsala policejní mluvčí.

V souvislosti s uvedeným případem policisté opětovně varují všechny občany, aby byli obezřetní nejen při nákupech zboží přes internet, ale i při seznamování se na sociálních sítích.

Preventivní rady:

V případě, že se rozhodnete investovat prostřednictví internetu, zjistěte si o burzách veškeré možné informace a reference.

Nikomu cizímu po telefonu:

nesdělujte své osobní údaje

nezasílejte ofocené osobní doklady

nesdělujte mu tištěné informace z platební karty

nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,

cizí osobě neautorizujte platbu

v počítači mějte nainstalovaný antivirový program

v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a neprodleně informujete svůj bankovní ústav.