Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 1,6 promile. Mladý muž se tak stal podezřelým ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

Policisté zahájili trestní řízení proti osmnáctiletému mladíkovi. Při nepřiměřeně rychlé jízdě po silnici druhé třídy na Chýnovsku uvedl svůj automobil do smyku a následně jej otočil na střechu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.