Podle tiskového mluvčího Pavla Šimka přijala městská policie po 17. hodině několik oznámení. "Ty se týkaly chování zjevně podnapilého muže, který na Budějovické ulici pod Černými mosty pobíhal středem vozovky a snažil se kopat a pěstmi bušit do projíždějících vozidel," sdělil.

Zasahující hlídka dotyčného dvaatřicetiletého opilce spatřila do půl těla svlečeného a s láhví tvrdého alkoholu v ruce. "Muž namísto prokázání totožnosti náhle zaútočil na jednoho ze strážníků a následně se pokusil o útěk. V tom mu hlídka za pomoci donucovacích prostředků zabránila, při čemž agresor opět strážníky fyzicky napadal," vysvětlil.

Po zajištění a usazení do služebního vozu začal vykazovat známky nevolnosti a přestal reagovat na vnější podněty. "Vzhledem k tomu, že přiznal konzumaci celé láhve Tuzemáku a také užití psychotropní látky, byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho za asistence strážníků převezla k vyšetření do nemocnice," dodal podrobnosti Pavel Šimek.



Bránit strážníkům v zákroku, zejména v umístění spoutaného útočníka do služebního vozidla, se navíc opakovaně pokoušela jeho podnapilá přítelkyně. Tu musela zpacifikovat další hlídka strážníků. "S pouty na rukou byla předána přivolané hlídce policie, která na místě ověřila její totožnost," upřesnil Pavel Šimek.

V dechu osmadvacetileté ženy bylo později zjištěno 1,9 promile alkoholu. Případ si pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu převzali policisté.