Zatím je incident kvalifikován jako přestupek na úseku zbraní a střeliva. „Bude předán do správního řízení na Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na Plavské ulici,“ dodal Milan Bajcura.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.