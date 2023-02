V obžalobě mimo jiné stojí, že s nezletilými provozoval orální i anální styk. Dívka si na jeho pokyn měla vysvlékat kalhoty, hrát si s jeho penisem až do vyvrcholení, on měl své přirození otírat o její vagínu a pronikat i do řitního otvoru. Chlapec měl všemu přihlížet a natáčet to na video telefonem, i on se ale měl účastnit zvrhlých hrátek.

Mluví už tři dny

Předseda senátu Jaromír Hájek v pondělí dopoledne konstatoval, že soud 15. prosince kompletně skončil dokazování, vyslechnuti byli všichni svědci i znalci, přečteny byly listinné důkazy a přehrány audiovizuální záznamy, zazněly také závěrečné řeči státní zástupkyně Dagmar Šimákové, zmocněnce poškozené dívky advokáta Martina Cyprise i obhájce Václava Růžičky. Od té doby, tedy již třetí den (15. a 16. prosince a nyní 6. února) dostal prostor obžalovaný na svou závěrečnou řeč a slovo. V úterý 7. února by měl padnout rozsudek.

S dětmi měl provozovat anální i orální sex. Rodiče si mysleli, že je učí jazyky

Kontroverzní případ z hlediska skutkového i procesního se tak chýlí ke konci. Jak v prosinci zmínila státní zástupkyně Dagmar Šimáková, málokdy se stane, že existuje očitý svědek u zneužívání dětí. „Podle dětské psychiatričky Popelkové je nezletilá věrohodná, její výpověď je autentická a lze ji považovat za skutečně prožitou,“ konstatovala. Popisované zážitky si dle jejích slov nemohla vymyslet, dokonce jí znalci následkem těchto činů diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu.

Nejsou objektivní důkazy

Vinu obžalovaný hubený osmačtyřicetiletý muž od začátku odmítá a tvrdí, že proti němu neexistují faktické důkazy. Jednání soudu, státního zastupitelství i orgánů činných ve vyšetřování považuje za jednostranné a zmanipulované. Kolem tohoto tvrzení se točilo i jeho několikahodinové pondělní vystoupení.

Před soudním senátem tentokrát vystoupil v zeleném svetru se vzorem, svá vyjádření se snažil dokládat i dokumenty a citoval ze spisu a předešlého jednání. „Mám smysl pro humor, jsem čestný, u soudu mě představili jen z jednoho procenta mé osobnosti. Co se týče tzv. oběti, nestalo se nic, nevznikla žádná škoda,“ upozornil.

Nečestná je podle něj obžaloba a jejích několik verzí. „Tzv. oběť neměla ani jednu noční můru, ve které bych figuroval. Žádný jiný svědek tvrzení obžalované nepodpořil. To tam chybí,“ rozčiloval se.

Děvče prý dobře lže

Ani její chování se prý po studijní cestě nezměnilo. „Neměla strach z mužů, chovala se stejně, byla zdravější, měla se dobře, a dokonce si přestala kousat nehty. Ve stresu byla jen z výslechů na policii, protože je to lhářka,“ dodával obžalovaný.

Dobrodruh měl zneužívat dvě děti na výletu. Chlapec tvrdí, že se nic nestalo

Prý už k soudu necítí křivdu, ani není zapšklý. „Nechci jen, aby si něčím podobným musel projít někdo jiný znovu,“ zvyšoval hlas. „Když je někdo sebevědomý, tak je určitě sexuální predátor. Vše se dá vysvětlit, dá se to interpretovat i zaujatostí. Anální sex neprokázalo žádné lékařské vyšetření, státní zástupkyně lhala, že jsem zasunoval penis do řitního otvoru, ovlivňuje tak život člověka, který je opravdu poškozen,“ komentoval dále.

Má několik teorií

Podle jeho rozsáhlé závěrečné řeči za vším stojí falešné obvinění dívky, v kterém ji podporuje celá rodina. „Může to mít mnoho důvodů, například finanční aspekt, dlužili mi peníze za cestu, neměli ani na pojištění. Bylo jim trapně, jejich děti musely pracovat na poli nebo v sušárně,“ vysvětloval.

Policisté podle něj nenašli žádný kompromitující materiál, ani fotografie, ani videa, která měla při erotických hrátkách vznikat. „Pět set tisíc jako odškodnění nemajetkové újmy mi přijde jako vtip, kdyby k tomu, z čeho jsem obviněn, došlo. Není to adekvátní částka,“ usmíval se.

Další jeho teorií je, že ze získané částky chce rodina zaplatit dluhy. Zvláštní je také, že zneužívaná dívka už předem věděla, že chlapec z Francie její verzi nepotvrdí. „Lhala celá její rodina, upozornili mě, že má velké problémy v této oblasti, je předčasně vyspělá, ale neřekli mi, že provozovala orální styk se svým mladším bratrem a půjčovala ho i kamarádkám,“ přibližoval předchozí zkušenosti děvčete, které žije na Českokrumlovsku.

Předčasná sexualita

Děti se prý schovávaly s knihou anatomie či si prohlížely sexuální obrázky na internetu. Za její předčasnou sexualitu prý mohla alternativní výchova. „Byla to pro ně denní zábava, otčím se s ní koupal nahý ve vaně, dokonce spali všichni v jedné posteli, i když rodiče měli sex,“ dodával. Policii prý posílal i nahrávky, kde sama dívka tvrdí, jak měla sex s bratrem. „Říkal jsem jí, že to není v pořádku, ale policie to shodila, že to není směrodatné,“ dodával.

Často prý vyprávěla příběhy se sexuálním podtextem, měla i osmadvacetiletého kamaráda, kterému říkala o ochlupení na genitáliích, otčímovi prý zase chtěla dávat jazýčkovou pusu. „Jeník je velký dole na svůj věk a má ho rovnýho, Richard ho má zase zahnutý. Ženy a dívky by si měly vodit svého muže na ulicích za penis,“ vyprávěla prý dívenka s úsměvem. "Byla předčasně vyspělá a nadprůměrně inteligentní," míní.

Dva kopáče vltavínů přistihli psi u dětského tábora v Nesměni

Poškozená prý vymyslela dokonce několik verzí, proč o zneužívání nikomu neřekla. Její lži prý nebraly konce, chtěla to maskovat, vytěsnit. „Proto byla milá a radovala se? Zůstala agresivní, drzá a asertivní. Používala i sprostá slova, o sexu dokonce vtipkovala, proč to tedy dělala, když byla tolik týdnů zneužívána?“ pokládal řečnické otázky.

Staví se do role oběti

Podle něj chybovala policie, státní zastupitelství i soud. „Sám jsem se přihlásil, a teď tři a půl roku trpím. Existuje desítky případů, kdy rodina lhala. Svědci si protiřečí, policie odmítla potvrzená fakta. Chlapec měl v té době opar na rtech, nechytil jsem ho ani já, ani ona, kdyby docházelo k líbání a těm dalším věcem, měli bychom všichni tento fyziologický projev,“ konstatoval.

Přímé a nepřímé důkazy se prý k sobě vůbec nevážou. Učil prý tisíce studentů a policie ani státní zastupitelství proti němu nenašli žádné další předešlé obvinění. „Nechci se opakovat, ale svědci jsou nevěrohodní, lhali tak často, že jsem to nedovedl ani analyzovat. Ani tzv. oběť nepopsala žádnou sexuální pozici, ani jeden popis orgasmu za pět týdnů. Objektivita hadr. Moje výpověď je pravdivá a věrohodná,“ opakoval.