Sedmkrát soudně trestaný Fousek se k vraždě nepřiznal. Na samotný čin si prý nepamatuje, a pokud to prý udělal, tak si zasluhuje nejvyšší trest. To se mu může splnit, protože státní zástupkyně Libuše Pospíšilová upozornila, že je pro vraždu souzen opětovně, byť v prvním případě šlo o pokus.

Po pondělním přečtení obžaloby a výslechu svědků se v úterý soudce Ondřej Kubů mimo jiné podrobně věnoval právě rozsudku z roku 2000. Fousek byl tehdy v Českých Budějovicích odsouzen k deseti letům za to, že napadl nožem ženu, s níž se náhodně seznámil v restauraci o Vánocích 1999 v Českých Budějovicích. Se svou novou známostí odjel na ubytovnu, kde bydlel. Žena mu na vařiči připravila vajíčka se šunkou, dali si kávu a pak si šli lehnout.

„Představil se mi jako Jirka. Jasně jsem mu řekla, že s ním nechci mít pohlavní styk, ale on stále naléhal. Asi po hodině jsem řekla, že musím jít. Když jsem chtěla odejít, ucítila jsem zezadu tupou ránu. Pak do mě bodal jako šílený a křičel, že když mne nemůže mít on, tak nikdo,“ četl soudce z výpovědi poškozené ženy, které Fousek tehdy zasadil nejméně deset bodných ran. Zraněná žena ležela na pokoji a žádala ho o pomoc.

„Řekl, že odejdu až mě vyléčí a vyhrožoval mi, že když budu volat o pomoc, tak mne znovu bodne,“ líčila tehdy žena. Pomoc zavolal až pracovník z ubytovny. Fousek tehdy z místa odešel a pěšky došel až do Netolic. Kriminalistům tehdy řekl v podstatě totéž, co k vraždě Dany B. z Humpolce – tedy, že si nic nepamatuje. Na druhou stranu v obou případech přesně popsal, co bylo před tím a potom.

Oba případy spojuje i to, že se staly v prosinci v předvánočním a vánočním čase. Napadená žena z Budějovic nakonec přežila jen díky včasné a specializované lékařské pomoci. Fousek si odseděl celých deset let, přestože žádal o podmínečné propuštění. Soud ho ale tehdy z vězení dřív nepustil, protože se obával, že by mohl něco podobného udělat znovu. Bohužel se tak podle současné obžaloby stalo o deset let později v Humpolci.

Dana B. na rozdíl od první napadené ženy neměla podle soudních znalců žádnou šanci na přežití.

„Intenzita a síla útoku na tělo poškozené byla mimořádná. Na těle měla minimálně devadesát bodných a řezných ran, z nichž mnoho vykazovalo vitální funkci, tedy byla způsobena zaživa,“ konstatoval patolog Jan Krajza. Jen v obličeji napočítali sedmatřicet bodných ran. Další byla po celém těle, hlavně hrudníku, břicha a spodních částí těla včetně těch intimních.

Příčinou smrti bylo podle patologů dušení v kombinaci s mnohočetnými vnitřními poranění životně důležitých orgánů. Brutalitu útoku ilustrují i téměř oddělená obě prsa a odříznutá část tkáně nalezená vedle těla. Pro příbuzné byly tyto okolnosti o to více traumatizující, protože vědí, jak moc musel jejich blízký člověk vytrpět. Podle znalců žena umírala zhruba deset minut. Posoudit, jak rychle po škrcení upadla do bezvědomí, je prý nemožné.

Na dotaz soudce, zda se chce Fousek k těmto důkazům nějak vyjádřit, odpověděl bez známky lítosti, že ne. Podle obžaloby byl motiv činu loupežný, protože si z místa odnesl asi sedm tisíc korun, ale co přesně napadení předcházelo, není vzhledem k postoji obžalovaného jasné. Vyloučeno ale není ani to, že Fousek, který po zavíračce zůstal s Danou B. v hospodě sám, mohl být z její strany odmítnut, ze stejného důvodu jako to učinila žena z Budějovic.

Hlavní líčení bude pokračovat v říjnu výslechem dalších znalců. Fouskovi hrozí patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest včetně doživotí. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.