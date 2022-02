Nezvaný host se vloupal do chatky. Potřeboval přespat

Policisté bechyňského obvodního oddělení vyšetřují případ vloupání do rekreační chaty v katastru obce Opařany. Neznámý zloděj se do ní vloupal v době od 22. ledna do 26. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jan Vraný