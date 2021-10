„Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to jak z místa činu, tak k podezřelé nabídce prodeje odcizeného nářadí, sdělte policistům,“ apeluje mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Učinit tak můžete na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či na telefonní lince 974 238 700.

Po násilném vstupu z něj ukradl zanechané nářadí, a to dvě vrtačky, nárazový utahovák, přímočarou pilu a dvě světla, vše značky DeValt, dále přenosný led reflektor značky Berner a prodlužovací elektrický kabel v délce 50 metrů. Vlastní krádeží a poškozením vozu způsobil majiteli souhrnnou škodu ve výši 51 000 korun. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.

Policisté pátrají po zloději, který se ve středu ve večerních hodinách vloupal do vozidla tovární značky Fiat Ducato, zaparkovaného v blízkosti křižovatky ulic Sezimovské a Průhon v Táboře - Měšicích.

