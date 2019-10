Policie zadržela řidiče, který neměl za volantem co pohledávat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Policisté veselského obvodního oddělení podle tiskového mluvčího Miroslava Doubka zahájili úkony trestního řízení proti muži středního věku z Českobudějovicka. "Ten je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V závěru uplynulého měsíce řídil v katastru Veselí nad Lužnicí nákladní dodávku tovární značky Ford Tranzit, a to i přesto, že mu byl rozhodnutím českobudějovického magistrátu uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel s platností do dubna příštího roku," upřesnil.